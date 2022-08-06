Москва, 6 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом 6 августа сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым», — отметил он.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.