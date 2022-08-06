* «Аль-Каиды" — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:57 — REGNUM Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айману аз-Завахири в Кабуле. Об этом 6 августа заявил представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Взрыв. Афганистан

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США писала, что аз-Завахири проживал в последние месяцы в центре Кабула.

Белый дом подтвердил, что 30 июля США провели контртеррористическую операцию в Кабуле, в результате которой аз-Завахири был ликвидирован.