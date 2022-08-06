Лондон, , 11:54 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко с оценкой 8.09 по версии авторитетного портала WhoScored был признан лучшим игроком матча первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (0:2).

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

В матче с «орлами» Александр Зинченко отметился одной результативной передачей, двумя выигранными верховыми единоборствами и пятью удачными отборами. Точность передач украинского защитника состивила 82%.

«Арсенал» выкупил Александра Зинченко у «Манчестер Сити» 22 июля 2022 года за 35 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.