Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Известная модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщило издание Eonline 6 августа.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Телеграм-канал Super.ru

По данным источника, пара приняла решение о расставании из-за тяжёлого рабочего графика, «затрудняющего поддержание отношений». Стоит отметить, что Кардашьян и Дэвидсон встречались более девяти месяцев.

Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон начали встречаться в ноябре 2021 года. До этого модель семь лет состояла в браке с рэпером Канье Уэстом (Йе).

Читайте ранее в этом сюжете: Жена Ne-Yo заявила, что у него есть ребёнок от другой женщины

Читайте развитие сюжета: Актриса Энн Хеч попала в больницу с ожогами после ДТП