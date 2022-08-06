Вашингтон, 6 августа 2022, 18:17 — REGNUM Известная модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщило издание Eonline 6 августа.
По данным источника, пара приняла решение о расставании из-за тяжёлого рабочего графика, «затрудняющего поддержание отношений». Стоит отметить, что Кардашьян и Дэвидсон встречались более девяти месяцев.
Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон начали встречаться в ноябре 2021 года. До этого модель семь лет состояла в браке с рэпером Канье Уэстом (Йе).
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