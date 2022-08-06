Донецк, , 11:53 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Танки ВСУ Mil.gov.ua

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:08 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️11:07 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 9 снарядов калибра 152 мм; ️11:20 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку.

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