Москва, , 11:47 — REGNUM США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать размещение оружия в космосе. Об этом 6 августа заявил замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

Космос

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«США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. … Нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов», — отметил он.

Он добавил, что тот факт, что американцы и их союзники отказывались вести разговор с РФ о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение 15 лет, говорит сам за себя.