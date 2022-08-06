Чебоксары, , 11:47 — REGNUM За повреждение в Чебоксарах световой инсталляции в виде буквы Z двое жителей города оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый за дискредитацию Вооружённых сил России. Также они оштрафованы на 20 тыс. рублей по уголовному делу о вандализме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Скриншот с записи камер наблюдения. Видео опубликовано в телеграм-канале главы администрации Чебоксар Дениса Спирина https://gcheb.cap.ru/

Инсталляцию в виде буквы Z, установленную на чебоксарском Арбате, повредили 17 июня. Двух чебоксарцев привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания мира и безопасности»). В полиции отмечают, что каждому назначено по 30 тыс. рублей штрафа.

Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм по мотивам ненависти или вражды»). Дело было рассмотрено судом в особом порядке по ходатайству подсудимых. В МВД по Чувашии сообщают, что чебоксарцам назначено по 20 тыс. рублей судебного штрафа — данное решение не вступило в силу.

Напомним, что первым о происшествии рассказал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин, опубликовав запись с видеокамер наблюдения: двое парней поочерёдно наносили удары по инсталляции, пробив дыры в композиции Z.

Как сообщало ИА REGNUM , 17 июня в 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что двое молодых людей повредили световую инсталляцию в виде буквы Z. Автоинспекторы задержали подозреваемых через несколько минут: ими оказались 24-летний чебоксарец и его 22-летний друг.

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