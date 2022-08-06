Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри заявил о своём разочаровании решением Китая приостановить двустороннее сотрудничество по климату, которое было принято Пекином после посещения Тайваня спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом Кэрри 5 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Джон Керри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты изначально «ясно дали понять» Китаю, что взаимодействие двух ведущих экономик мира по теме климата «должно оставаться в стороне от других сложных вопросов», поскольку «на нашу долю приходится больше всего выбросов». И если по какой-либо причине «мы вместе не возглавим меры по борьбе с изменением климата», от последствий пострадает «весь мир». Поэтому заявление властей КНР о приостановке в одностороннем порядке двусторонней работы по климату «является разочаровывающим и основанным на неверной оценке» складывающейся ситуации.

Джон Керри «Климатический кризис — это не двусторонняя проблема, а глобальная. Речь идёт не о геополитике или идеологии, и ни одна страна не должна сдерживать прогресс по экзистенциальным транснациональным вопросам из-за двусторонних разногласий. Приостановка сотрудничества наказывает не США, а весь мир, особенно развивающиеся страны».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай с 5 августа приостанавливает дипломатический диалог с США в ряде областей, включая обмен информацией между военным руководством и переговоры по климату, а также сворачивает сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с международной преступностью и наркоторговлей.

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