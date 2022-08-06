Вашингтон, 6 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри заявил о своём разочаровании решением Китая приостановить двустороннее сотрудничество по климату, которое было принято Пекином после посещения Тайваня спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом Кэрри 5 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты изначально «ясно дали понять» Китаю, что взаимодействие двух ведущих экономик мира по теме климата «должно оставаться в стороне от других сложных вопросов», поскольку «на нашу долю приходится больше всего выбросов». И если по какой-либо причине «мы вместе не возглавим меры по борьбе с изменением климата», от последствий пострадает «весь мир». Поэтому заявление властей КНР о приостановке в одностороннем порядке двусторонней работы по климату «является разочаровывающим и основанным на неверной оценке» складывающейся ситуации.

Джон Керри «Климатический кризис — это не двусторонняя проблема, а глобальная. Речь идёт не о геополитике или идеологии, и ни одна страна не должна сдерживать прогресс по экзистенциальным транснациональным вопросам из-за двусторонних разногласий. Приостановка сотрудничества наказывает не США, а весь мир, особенно развивающиеся страны».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай с 5 августа приостанавливает дипломатический диалог с США в ряде областей, включая обмен информацией между военным руководством и переговоры по климату, а также сворачивает сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с международной преступностью и наркоторговлей.

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