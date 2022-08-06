Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:45 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области в ДТП погибла женщина 1949 года рождения. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

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Авария произошла утром 6 августа. Столкнулись автомашины «Ауди» и «ВАЗ 2109». Женщина находилась на переднем пассажирском сиденье отечественного автомобиля. Водитель и ещё два пассажира, в том числе 14-летняя девочка, получили травмы.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ» совершал поворот. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю июля и первые дни августа в Свердловской области произошло 96 дорожных аварий. Это на 15% больше, чем в таком же периоде 2021 года, а количество травмированных несовершеннолетних увеличилось на 44%.