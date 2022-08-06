Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Распоряжение о продолжении операции против радикальной палестинской группировки «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дал министр обороны Израиля Бени Ганц. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба израильского минобороны.

IDF Spokesperson’s Unit Бенни Ганц

«Министр Ганц поручил военному ведомству продолжать операцию против «Палестинского исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сосредоточив внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль», — указывается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что Ганц потребовал, чтобы силовые ведомства Израиля сосредоточили усилия на поддержке жителей приграничных районов страны, которые страдают от обстрелов со стороны сектора Газа.

Также уточняется, что во встречи военного руководства Израиля участвовали начальник генштаба армии страны Авив Кохави, представители минобороны, начальник разведывательного управления армии и другие высокопоставленные силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 100 ракет выпустили по территории Израиля из сектора Газа активисты радикальной палестинской группировки «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).