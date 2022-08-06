Санкт-Петербург, 6 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. У 49-летнего лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова родился четвертый ребенок, сообщает ФАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шнуров

По данным агентства, супруга певца Ольга Абрамова родила в швейцарской клинике — для нее этот ребенок стал вторым. На данный момент неизвестно, кто родился у пары: мальчик или девочка.

У Шнурова также есть сын и дочь от предыдущих браков: 29-летняя Серафима от Марии Исмагиловой и 22-летний Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. Ольга Абрамова стала четвертой по счету женой Шнурова, о чем стало известно в 2018 г. Спустя

Наибольшую известность Шнурову принесло участие в группе «Ленинград». Музыкант является автором большинства песен группы. В 2020 г. артист объявил о роспуске «Ленинграда».