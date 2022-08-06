Пномпень, 6 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Власти КНР ценят заявления России о поддержке ею принципа «одного Китая». Об этом 6 августа заявил глава китайского МИД Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Mid.ru Ван И и Сергей Лавров

«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твёрдую поддержку принципа «одного Китая» и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, помимо этого, министр иностранных дел КНР уточнил, что нынешняя ситуация показывает высокий уровень российско-китайского стратегического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнёрство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях.