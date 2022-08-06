Калуга, , 12:34 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 18 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 95 человек. Днём ранее, 5 августа, в регионе было зарегистрировано 82 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 831 человека, 103 349 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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