6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Андрей Чепакин, , 14:12 — REGNUM Первый российский триатлонный старт под маркой Ironmen в прошлом году стал для отечественных атлетов знаковым — всемирно известный бренд добирался до нашей страны долго. Петербург принял его основательно и с любовью.

Дом под открытым небом для 2000 велосипедов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но в связи с известными событиями глобальный бренд взял паузу и на смену ему пришёл «Медный всадник» от тех же многоопытных организаторов из компании «Железный человек. РФ».

Ожидание старта — когда минуты кажутся часами Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Последние манипуляции с экипировкой перед стартом Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Думы перед стартом Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Старт элиты в заключительный день Фестиваля Андрей Чепакин © ИА REGNUM

За миг до первого гребка Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Ранний старт в рамках Первенства России Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первые метры плавательного этапа — настоящее контактное сражение Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Последние метры плавания в главный день «Медного всадника» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Портрет на финише плавания Андрей Чепакин © ИА REGNUM

У каждого своё плавание Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Люди-амфибии — из воды на сушу Андрей Чепакин © ИА REGNUM

И не просто пришёл, а пришёл масштабно и массово, ибо три дня стартов, которые получили статус Фестиваля триатлона, включали в себя этап Кубка России, Первенство страны, фановые беговые старты и собственно главный старт с числом участников более двух тысяч.

Транзитная зона — с плавания на велосипед Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Велоэтап — за кругом круг Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тяжёлая это работа быть лидером группы Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Декорации» велоэтапа «Медного всадника» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

А рельеф у ЗСД есть! Фоном Васильевский остров Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Велоэтап. Когда драфтинг разрешён Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Её величество аэродинамика Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Контроль соперника — важен каждый нюанс Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Когда попить — особое искусство. Везёт не всем Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Жарко!!! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первые шаги в транзитке Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В первый день меня остановила большая и разношерстная компания гостей города:

— Слышь, земляк, а что это у вас здесь происходит?

— Фестиваль биатлона. Сегодня Первенство России в эстафетах.

— Не! Не знаем такого. Про биатлон знаем, про триатлон — нет!

Транзитка с велоэтапа на бег Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Когда одновременно начали беговой этап Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Декорации» бегового этапа от разных эпох Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На беговом этапе эстафетного Первенства России в первый день Фестиваля Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Снимается кино Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Дай пять Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Финишная зона — настоящий дизайнерский проект! Андрей Чепакин © ИА REGNUM Победителем среди профессионалов стал действующий чемпион России Денис Васильев (3 часа 51 минуту и 16 секунд). Финиш принимают генеральный директор компании «Железный человек» Сергей Бодров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Победители эстафеты «Медного всадника» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Пришлось, несмотря на нехватку времени, задержаться и провести для ребят и девчонок короткий, но содержательный ликбез.

Пообщались, попрощались.

Каково же было моё удивление в заключительный день, когда проходил главный старт Фестиваля, меня окликнули — это была та самая компания:

— Уже третий день ходим сюда. Спасибо за то, что рассказали! Прикольно здесь и нам нравится!

— Здорово ребята, я рад!

Эмоции финиша Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Не всем атлетам было хорошо после финиша Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первые поздравления с победой от любимого! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Юниоры умаялись! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Добрые слова в свой адрес от новых поклонников триатлона, конечно, приятны, но моей заслуги здесь не много — динамика и доступная зрелищность способна заворожить и без слов.