Андрей Чепакин,
6 августа 2022, 14:12 — REGNUM Первый российский триатлонный старт под маркой Ironmen в прошлом году стал для отечественных атлетов знаковым — всемирно известный бренд добирался до нашей страны долго. Петербург принял его основательно и с любовью.
Дом под открытым небом для 2000 велосипедов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Но в связи с известными событиями глобальный бренд взял паузу и на смену ему пришёл «Медный всадник» от тех же многоопытных организаторов из компании «Железный человек. РФ».
Ожидание старта — когда минуты кажутся часами
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Последние манипуляции с экипировкой перед стартом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Думы перед стартом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт элиты в заключительный день Фестиваля
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
За миг до первого гребка
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Ранний старт в рамках Первенства России
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Первые метры плавательного этапа — настоящее контактное сражение
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Последние метры плавания в главный день «Медного всадника»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Портрет на финише плавания
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
У каждого своё плавание
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Люди-амфибии — из воды на сушу
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
И не просто пришёл, а пришёл масштабно и массово, ибо три дня стартов, которые получили статус Фестиваля триатлона, включали в себя этап Кубка России, Первенство страны, фановые беговые старты и собственно главный старт с числом участников более двух тысяч.
Транзитная зона — с плавания на велосипед
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Велоэтап — за кругом круг
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тяжёлая это работа быть лидером группы
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Декорации» велоэтапа «Медного всадника»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
А рельеф у ЗСД есть! Фоном Васильевский остров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Велоэтап. Когда драфтинг разрешён
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Её величество аэродинамика
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Контроль соперника — важен каждый нюанс
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Когда попить — особое искусство. Везёт не всем
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Жарко!!!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Первые шаги в транзитке
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
В первый день меня остановила большая и разношерстная компания гостей города:
— Слышь, земляк, а что это у вас здесь происходит?
— Фестиваль биатлона. Сегодня Первенство России в эстафетах.
— Не! Не знаем такого. Про биатлон знаем, про триатлон — нет!
Транзитка с велоэтапа на бег
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Когда одновременно начали беговой этап
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Декорации» бегового этапа от разных эпох
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На беговом этапе эстафетного Первенства России в первый день Фестиваля
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Снимается кино
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Дай пять
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишная зона — настоящий дизайнерский проект!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Победителем среди профессионалов стал действующий чемпион России Денис Васильев (3 часа 51 минуту и 16 секунд). Финиш принимают генеральный директор компании «Железный человек» Сергей Бодров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Победители эстафеты «Медного всадника»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пришлось, несмотря на нехватку времени, задержаться и провести для ребят и девчонок короткий, но содержательный ликбез.
Пообщались, попрощались.
Каково же было моё удивление в заключительный день, когда проходил главный старт Фестиваля, меня окликнули — это была та самая компания:
— Уже третий день ходим сюда. Спасибо за то, что рассказали! Прикольно здесь и нам нравится!
— Здорово ребята, я рад!
Эмоции финиша
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Не всем атлетам было хорошо после финиша
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Первые поздравления с победой от любимого!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Юниоры умаялись!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Добрые слова в свой адрес от новых поклонников триатлона, конечно, приятны, но моей заслуги здесь не много — динамика и доступная зрелищность способна заворожить и без слов.