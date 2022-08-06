Лондон, , 11:25 — REGNUM Британский телеканал Sky News разоблачил мифы о Владимире Зеленском. Телеведущий Кори Бернарди отметил, что его образ «не такой, каким его изображают западные СМИ». Запись эфира вышла на YouTube.

Владимир Зеленский Цитата из х/ф «8 первых свиданий». реж Дэвид Додсон, Александр Маляревский. 2012. Россия

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Бернарди считает, что СМИ создали образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля». Также его представляют как «великого героя», который якобы «спасает свой народ». При этом, как добавил телеведущий, западные СМИ замалчивают события, происходящие с русскоговорящими гражданами на Украине.

«Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — добавил Бернарди.

Он отметил, что Зеленский поддержал «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И также напомнил про нацполк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и слова Зеленского о том, что это формирование — одно из подразделений ВСУ, а желание Украины быть включенной в состав НАТО — это провокация в отношении России.