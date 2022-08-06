Таллин, 6 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Комиссия по монументам, призванная в обстановке секретности подготовить планы по демонтажу советских памятников в Эстонии, учреждена властями республики. Об этом 6 августа сообщает портал ERR.

ИА REGNUM Эстония

По данным источника, указанная комиссия должна будет «организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой (СССР)», при этом в некоторых случаях допускается «замена текстов на табличках».

Также указывается, что обсуждения новой комиссии, в состав которой вошли представители различных эстонских министерств и ведомств, а также её конкретные планы по сносу или переносу советских мемориалов является засекреченным.

При этом отмечается, что состав такой комиссий неизвестен, однако ее главной стал ранее работавший в государственном центре оборонных инвестиций Эстонии Аско Кивинук.

В то же время добавляется, что оппозиция в парламенте Эстонии и ведущие СМИ страны негативно отнеслись к секретности работы нового органа, так как считают, что он обсуждает принципиально важные для республики вопрос и это нужно делать открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа руководство эстонской энергетической компании Enefit Power приняло решение снести стелу, установленную в память о строителях Эстонской электростанции в Аувере.