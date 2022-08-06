Лондон, , 18:17 — REGNUM В Великобритании стартовал съёмочный процесс нового сезона сериала «Половое воспитание». Об этом сообщил портал Collider.

Диалог Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания

О начале съёмок рассказал актёр Эйса Баттерфилд в личном микроблоге: «Угадайте, кто вернулся?». Ожидается, что вместе с Баттерфилдом в новом сезоне к своим ролям вернутся Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маккей и Коннор Суинделлс. Точная дата выхода продолжения шоу пока что держится в секрете.

Напомним, сериал «Половое воспитание» рассказывает об учащихся средней школы вымышленного города Мурдейл, которые пытаются разобраться в вопросах сексологии. Премьера шоу состоялась в январе 2019 года.

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