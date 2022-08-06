Красноярск, 6 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки выявили 203 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, в ковидные стационары госпитализировали 60 заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 369 459.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 808 человек, в том числе 99 за сутки. Жертвами коронавируса стали 10 917 человек.