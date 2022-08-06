Москва, 6 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Российские медики выявили 19 974 новых случая COVID-19 за истекшие сутки. 6 августа об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Госпитализация потребовалась 2141 пациенту с новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зафиксировано 46 смертей от последствий COVID-19. Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 18 555 новых случаях, 1906 госпитализациях и 47 летальных исходах.

Темпы распространения COVID-19 в России начали расти во второй половине июля 2022 года. Ранее более 19 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки фиксировали в конце марта этого года.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на февраль 2022 года. При этом максимальная суточная смертность фиксировалась в ноябре и декабре 2021 года.