Тырныауз, Кабардино-Балкария, , 11:17 — REGNUM В месте схода селя в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарии экстренные службы продолжают контролировать ситуацию. В администрации Эльбрусского района сообщили о существенном уменьшении объема селевого потока к 6 августа. Однако, по данным Гидрометцентра КБР, неблагоприятный погодный прогноз сохранится еще на двое суток.

Сель в Тырныаузе Пресс-служба МЧС по КБР

В республике ожидаются сильные ливни с грозой и градом, а также шквалистое усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды, а горах сохраняется опасность схода селей.

«На месте дежурят подразделения МЧС, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. <…> Все меры по противодействию паводковым ситуациям в республике приняты, региональные и муниципальные экстренные службы готовы к работе», — написал глава республики Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в 15:40 в городе Тырныауз Эльбрусского района по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел мощный селевой поток. Власти региона сообщили, что жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода селевой массы не попали. К ночи уровень селевого потока уменьшился.

«По состоянию на 23:30 по селепропускному лотку уровень селевого потока уменьшился. На месте продолжается дежурство оперативной группы МЧС России и сотрудников ГИБДД», — говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Постановлением администрации Эльбрусского муниципального района в Эльбрусском районе на территории г. п. Тырныауз с 23:30 5 августа 2022 года введён режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тырныаузе в Кабардино-Балкарии из-за схода селя ввели режим ЧС