Пекин, 6 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Экспериментальный многоразовый космический корабль стартовал с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Об этом пишет China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

JeffKogut Космодром Цзюцюань

Для вывода корабля на орбиту использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2F», которая обычно применяется для запусков китайских пилотируемых космических кораблей. Планируется, что экспериментальный корабль пробудет на орбите какое-то время, после чего совершит посадку в Китае.

Орбитальный полёт позволит китайским специалистам проверить ряд технологий для многоразовых кораблей. Подробная информация об экспериментальном корабле не раскрывается.

Предыдущий испытательный запуск разрабатываемого в Китае многоразового космического корабля состоялся в сентябре 2020 года. Тогда корабль провёл на околоземной орбите два дня, после чего вернулся на Землю.