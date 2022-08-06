Пекин, 6 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря проводит в период с 6 по 15 августа армия Китая. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Управления морской безопасности КНР.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Уточняется, что манёвры начались в 08:00 (03:00 мск) 6 августа и они продлятся до 18:00 (13:00 мск) 15 августа. Также указывается, что вход судов в район проведения военных учений запрещён.

При этом китайские военные после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань начали сразу несколько военных учений в разных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы отдела исследований и разработок минобороны Тайваня был найден мёртвым в номере отеля.