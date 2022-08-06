Донецк, , 11:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм; ️10:45 — н.п.Новгородское — н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.

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