Краснодар, 6 августа 2022, 11:02 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров получил приглашение главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу посетить страну. Встреча чеченского лидера и руководителя внешнеполитического ведомства Турции, а также главы национальной разведовательной организации Турции Хакана Фидана прошла 5 июля в Сочи, где прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.
Как отметил чеченский лидер, народы Чечни и Турции исторически многое связывает. В настоящее время в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев. В ходе встречи глава МИД Турции выразил надежду на дальнейшее развитие отношений и налаживания контактов с Чечней и пригласил Кадырова посетить Турцию.