Краснодар, 6 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил приглашение главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу посетить страну. Встреча чеченского лидера и руководителя внешнеполитического ведомства Турции, а также главы национальной разведовательной организации Турции Хакана Фидана прошла 5 июля в Сочи, где прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Официальное интернет-представительство президента России Рамзан Кадыров

«У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, народы Чечни и Турции исторически многое связывает. В настоящее время в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев. В ходе встречи глава МИД Турции выразил надежду на дальнейшее развитие отношений и налаживания контактов с Чечней и пригласил Кадырова посетить Турцию.

«Высокие гости пригласили меня посетить Турцию, в ходе визита которой мы смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические. Конечно же, я принял приглашение», — написал чеченский лидер.