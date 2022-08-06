Екатеринбург, 6 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Жители Свердловской области с февраля собрали и отправили жителям ДНР и ЛНР 20 фур с гуманитарными грузами. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Общий объём поставок составил 800 тонн. Очередная партия уехала 5 августа. Она состоит из трёх силовых масляных трехфазных трансформатора, 462 пар обуви, 1,8 тыс. литров питьевой воды, а также продукты питания длительного хранения. Общий вес данной партии составил почти 12 тонн.

Вначале фура с гуманитарной помощью прибудет в Ростов-на-Дону. Там груз распределят. Скорее всего, основная часть прибудет в Макеевку. Именно этот город Донецкой Народной Республики поддерживает Свердловская область, помогая с восстановлением инфраструктуры.