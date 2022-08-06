Казань, , 10:57 — REGNUM Экс-воспитанник футбольного клуба «Рубин» (Казань) Антон Адаричев подозревается в убийстве отца из-за ставок на спорт.

Преступление совершено 3 августа в Набережных Челнах. По версии следствия, 62-летний отец бывшего футболиста Валерий Адаричев обнаружил отсутствие в квартире телевизора, который, предположительно, сын сдал в ломбард для получения денег на ставку. Из-за этого между родственниками разгорелся конфликт.

21-летний экс-футболист нанес отцу несколько ранений. Молодой человек был задержан вечером того же дня сотрудниками ГИБДД, пишет «Бизнес Online».

Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО.