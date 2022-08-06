Брюссель, , 10:56 — REGNUM Новый план финансовой помощи киевскому режиму на общую сумму €8 млрд в виде сочетания грантов и кредитов был подготовлен Европейской комиссией (ЕК). Об этом 5 августа сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

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Уточняется, что новый проект финансовой помощи Киеву был создан после того, как ФРГ не стал предоставлять кредитные гарантии для украинской стороны в размере €9 млрд.

«Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты», — отмечается в публикации.

Также указывается, что, по новой схеме, киевскому режиму будет выделено ЕС до €5 млрд в виде долгосрочных кредитов под гарантии, которые предоставят страны — участницы сообщества в соответствии со своим вкладом в европейский бюджет.

Кроме того, добавляется, что процентные платежи будут субсидироваться из бюджета ЕС и поясняется, что остальные около €3 млрд предоставят Киеву в виде грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Херсонской области отказались признавать Ярослава Янушевича, назначенного Киевом на пост губернатора утерянного региона.