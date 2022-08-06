Тайбэй, 6 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Замглавы отдела исследований и разработок минобороны Тайваня найден мертвым в номере отеля 6 августа. Об этом передает Reuters.

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В номере отеля на юге Тайваня найден мертвым замглавы принадлежащего военным Национального института науки и технологий Чун-Шаня Оу Ян Ли-син. Точную причину смерти чиновника пока не раскрывают.

Пост замглавы отдела исследований минобороны Тайваня он занял в начале 2022 г., чтобы контролировать проекты по производству ракет.