Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Голливудская актриса 53-летняя Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и была госпитализирована с ожогами. Об этом 6 августа передает Daily Mail.

Отмечается, что актриса на автомобиле MINI Cooper врезалась в гараж многоквартирного дома на Уолгроув-авеню. В машине, предположительно, находилась бутылка водки. Хеч уехала с места ДТП и через несколько километров врезалась в жилой дом в районе Мар-Виста. В результате аварии машина и здание загорелись.

Хеч госпитализирована с сильными ожогами.

Актриса известна ролями в фильмах «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Донни Браско», «Психо» и других.