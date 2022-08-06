6 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 11:40 — REGNUM В выступлении на церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал великого русского писателя Льва Толстого, что ныне не принято в странах «большой семерки», чуть ли не запрещающих всё русское, включая культуру. Мэр призвал задуматься над словами классика русской литературы: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других». Таким необычным образом Мацуи призвал к созданию мира без ядерного оружия.

Флаг Японии © ИА REGNUM

На траурной церемонии, которая традиционно начинается в Парке мира в 8 утра, присутствовал и премьер-министр Японии Фумио Кисида. В начале мероприятия все присутствующие возложили венки к монументу памяти жертв атомной бомбардировки. А в 8:15, когда 6 августа 1945 года над Хиросимой прогремел взрыв американской атомной бомбы и стал подниматься зловещий ядерный гриб, объявляется минута молчания.

Премьер-министр Кисида в своем выступлении сказал:

«Поскольку импульс к реализации мира без ядерного оружия, как говорят, сейчас ослабевает, я хотел бы обратиться к миру с помощью Хиросимы, что мы никогда не совершим ту же ошибку повторного использования ядерного оружия».

Фумио Кисида kantei. go. jp

Как отметили в СМИ, сам Кисида, будучи выходцем из Хиросимы, постоянно выставляет себя как активного сторонника ядерного разоружения в мире. Но напрямую заявлять об этом в своей хиросимской речи он не стал. Япония хоть и является единственной в мире страной, пострадавшая от атомной агрессии со стороны США, не присоединилась к Договору о запрещении ядерного оружия и официально находится теперь под защитой американского ядерного зонтика в статусе главного союзника Вашингтона в Азии. Но в связи с тем, что вера в эффективную защиту японцев под «американским зонтиком» ослабевает, активизируются силы, выступающие за обладание Страной восходящего солнца собственным ядерным арсеналом. Объяснение такое — окруженной ядерными державами Японии необходимо-де для сдерживания потенциальных противников иметь свое оружие массового уничтожения.

Открыто о необходимости ядерного вооружения Японии заговорили после появления такого оружия и средств его доставки в КНДР. В сентябре 2006 года Северная Корея провела первое испытание ядерного устройства, что вызвало у японцев шок. Японское правительство стало заявлять, что конституция Японии якобы позволяет обладать любым оружием для обороны, включая ядерное.

В первом кабинете Синдзо Абэ делались заявления о наличии технологической возможности быстро создать ядерные боезаряды. Выступая 30 ноября 2006 года на заседании комитета по безопасности палаты представителей, тогдашний министр иностранных дел Японии Таро Асо (ныне заместитель премьера) заявил, что конституция страны якобы не запрещает ей иметь ядерное оружие.

Таро Асо Noukei314

Однако, как делился с автором этих строк видный японский политик, ядерный статус Японии необходим в первую очередь для повышения своей роли в мире, приведения ее в соответствие с экономической мощью страны, а также для принятия в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В отличие от прошлых лет, когда Вашингтон сдерживал амбиции Японии, в нынешней международной обстановке США стремятся максимально усилить и сплотить своих вассалов. Всё идет к тому, что, определяя роль Японии в военном противостоянии с Россией и Китаем, США станут с пониманием относиться к устремлениям Страны восходящего солнца обрести статус ядерной державы.

Обращает на себя внимание опубликованная в июле статья аналитика Ёсиаки Яно в авторитетном японском издании JB Press. Статья посвящена перспективам ядерного вооружения Японии. Анализируя ситуацию на Украине, автор признает, что «американский ядерный зонтик не работает в случае нападения ядерной державы и ядерных угроз». А потому-де Японии следует серьёзно рассмотреть возможность обладания собственным потенциалом ядерного сдерживания.

«Разрушительная сила (ядерного оружия) настолько огромна, что сокрушительный ущерб можно нанести любой ядерной державе при наличии определенного уровня ядерного потенциала», — отмечает Яно.

Он приводит пример Израиля, отмечая, что «ядерный статус этой страны, хотя она и не заявляла о нём, необходим для сдерживания арабских государств с населением и территорией, в десятки раз превышающими его собственные». Ёсиаки Яно пишет:

«В свете китайской и российской угрозы баланс ядерных сил склоняется не в пользу Вашингтона. Украинский кризис привел к развитию сотрудничества между Китаем и Россией. Эти более тесные отношения распространяются на сферу безопасности, включая совместное обучение и разработку передовых военных технологий, что было подтверждено на китайско-российском саммите и других встречах. Хотя об этом не говорится прямо, весьма вероятно, что существует также секретное соглашение о сотрудничестве между Пекином и Москвой в области ядерной стратегии. По мнению американских экспертов, если Китай и Россия будут сотрудничать в области стратегических ядерных сил, считая США своим общим врагом, то баланс будет два к одному…»

Знакомясь с этими рассуждениями, я бы не удивился тому, что у Японии, как и у Израиля, уже есть ядерный арсенал, о котором пока предпочитают не распространяться.

«Сегодня японские и американские эксперты считают, что Токио способен создать ядерную бомбу в течение нескольких дней. Ему доступны как средства доставки, так и технологии наведения. У Японии уже есть расщепляющийся материал для создания ядерных бомб. Кроме того, конструкция и методика её производства в настоящее время хорошо известны. Для этого не требуются передовые технологии или большие деньги», — отмечают японские аналитики.

И со средствами доставки японского ядерного оружия проблем не будет. Считается, что некоторые из японских гражданских космических ракет-носителей можно без особых усилий превратить в баллистические ракеты дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками.

В соседних с Японией странах уже давно предупреждают о реализации в Японии программы ядерного вооружения. К сожалению, эти предупреждения сегодня подтверждаются. Рано или поздно мир столкнется еще с одной мощной ядерной державой — Японией, однажды развязавшей со своим союзником нацистской Германией Вторую мировую войну. Первым этапом этого станет реализация замыслов японского политического класса, интересы которого отстаивает якобы «пацифист» премьер-министр Японии Кисида, по скорейшему пересмотру мирной статьи послевоенной конституции Японии, устранению существующих в ней ограничений на обладание современными вооружениями, включая оружие массового уничтожения.