Вашингтон, 6 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Попытки США связаться с ним игнорирует высшее военное командования Китая на фоне обострения кризиса вокруг Тайваня. Об этом 5 августа сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Отмечается, что, по словам последних, представители китайского высшего военного руководства не отвечают на звонки из Вашингтона, откуда с ними в том числе пытались связаться министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли.

Кроме того, уточняется, что военные чиновники Соединённых Штатов считают, что эти шаги Пекина повышают риск эскалации и без того напряженной ситуации в регионе.

Помимо этого, напомни мается, что последний контакт американских и китайских военных произошёл 7 июля, когда Милли пообщался по видеосвязи с начальником Объединенного штаба КНР генералом Ли Цзочэном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в состояние, при котором действуют не международное право и нормы международных отношений, а закон джунглей, не позволит вернуть США мир Китай.