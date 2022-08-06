Киев, , 10:44 — REGNUM Российские активы на $765 млн уже конфискованы на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Как доложили чиновники, на Украине изъяты активы на 28 млрд гривен (около $765 млн), работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. Если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию», — отметил он.

5 августа правительство Украины утвердило указ о конфискации 903 российских активов. Это имущество российского государства, собственность подсанкционных юридических и физических лиц из России, и имущество российских банков.