Полотняный завод, Калужская область, , 10:44 — REGNUM В посёлке Полотняный Завод, где более 300 лет производят бумагу, 6 августа состоится первый фестиваль «Бумажное сердце-2022», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Эмблема фестиваля «Бумажное сердце-2022» Агентство по развитию туризма Калужской области

Фестиваль откроется в 17:00, в его рамках будут задействованы три площадки: английский ландшафтный парк усадьбы Гончаровых, музей бумаги «Бузеон» и площадка у реки Суходрев. Фестивальные территории заполнятся мастер-классами, экскурсиями по усадьбе Гончаровых и музею бумаги, ярмарочной торговлей, выступлениями творческих коллективов и полётами на воздушном шаре. Гости фестиваля смогут своими руками изготовить бумажные фонарики и в 21:30 поучаствовать в их массовом запуске по реке Суходрев. Завершится фестивальное действие праздничный салютом.

Интерактивный музей «Бузеон» — единственный в России музей бумаги. Музей занимает двухэтажное кирпичное здание гончаровской фабрики, построенное на берегу канала реки Суходрев в ХVIII веке голландскими плотинными мастерами по указу Петра Великого. Открылся музея в 2018 году приурочили к 300-летию Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры и поселка Полотняный Завод.

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