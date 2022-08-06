Астрахань, 6 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Международный фестиваль классической музыки OperaFirst 2022 пройдёт в Астрахани со 2 по 11 сентября. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Иван Шилов ИА REGNUM Астраханский кремль

Фестиваль откроется оперой Модеста Мусорского «Хованщина» в постановке Астраханского театра оперы и балета. В последующие дни фестиваля на сцене Астраханской государственной филармонии выступят артисты из России, Туркмении, Ирана, Азербайджана и Казахстана.

На церемонии закрытия в Астраханском кремле пройдёт торжественный концерт. В финале фестиваля выступит сборный коллектив музыкантов из стран-участниц смотра. Дирижировать оркестром будет директор Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Михаил Голиков.

Первый фестиваль OperaFirst прошёл в Астрахани в 2021 году. Тогда в министерстве культуры и туризма Астраханской области заявили, что планирует сделать мероприятие ежегодным.