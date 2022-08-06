Вашингтон, 6 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. На протяжении 77 лет США отрицают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 г. военном преступлении (ядерной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки). Об этом 6 августа заявил глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.

Личный архив Николая Чеканова Мемориальный комплекс мира в Хиросиме, аэрофотосъёмка

«США не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а всё это — акты возмездия… Они считают это актами возмездия агрессору», — передает его слова РИА Новости.

По мнению эксперта, подобное «очень даже» может повториться: «Это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия». «Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — добавил он.

6 и 9 августа, дни, когда США сбросили бомбы на японские города, должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.