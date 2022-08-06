Пномпень, , 10:32 — REGNUM В состояние, при котором действуют не международное право и нормы международных отношений, а закон джунглей не позволит вернуть США мир Китай. Об этом 5 августа заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как подчеркнул Ван И, Пекин будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, а также вести сдерживание попыток США пользоваться Тайванем для контроля за КНР, разрушая иллюзию Тайбэя о том, что там могут рассчитывать на помощь Вашингтона «в стремлении к независимости».

При этом глава китайского МИД отметил, что Китай соблюдает международное право и основные нормы международных отношений, и в первую очередь международное право о невмешательстве во внутренние дела, которое закреплено в Уставе ООН и которое Пекин считает важнейшим.

«Если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами», — сказал он.

«Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять», — также добавил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает мировое сообщество объединиться, чтобы вместе противостоять беспринципному давлению и угрозам со стороны Соединенных Штатов.