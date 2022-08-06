Петропавловское, , 10:31 — REGNUM По фактам массовой гибели пчёл в Усть-Калманском и Петропавловском районах Алтайского края возбуждено семь административных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора по итогам проверок.

Пчелы

Проверки были проведены в отношении четырёх организаций. По результатам специалисты выявили факты применения пестицидов с нарушением регламента. Чаще всего фермеры несвоевременно информировали жителей об обработках.

Кроме того, в ряде хозяйств использовали препараты, имеющие высокий класс опасности для пчёл и превышение дозировки применяемых препаратов. К примеру, фермер из Усть-Калманского района превысил дозировку неразрешённого препарата в пять раз.

«Препарат зарегистрирован и разрешен для применения в РФ, но на других культурах (свекла сахарная, дуб и другие лиственные, сосна, пихта и т.д.). Его действие на пшенице не известно, как и период распада действующих веществ», — отметили в ведомстве.