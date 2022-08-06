Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Из-за того, что на рынке труда и на Уолл-стрит не наблюдается кризиса происходящее в американской экономике нельзя назвать обычной рецессией. Такое мнение высказала 5 августа обозреватель Батя Унгар-Саргон в своей статье для издания Spiked.

США

Как отметила автор, в Белом доме называют происходящее в стране «переходом от исторически мощного восстановления к периоду стабильного и устойчивого роста», а не рецессией.

«Так что же получается, если ни на рынке труда, ни на Уолл-стрит никакого кризиса нет, то где же эта пресловутая рецессия? Где именно сократился ВВП?», — отмечает она в своей статье (цитата по ИноСМИ).

При этом Унгар-Саргон уточнила, что сокращение американского ВВП произошло из-за бедных семей в США, которые из-за повысившихся цен отказывают себе в электронике, мебели, продуктах питания и бензине.

Также она указала, что американцы покупают меньше товаров и потому компаниям приходится снижать цены и сокращать закупки, а также кризис затронул рынок недвижимости, где также наблюдается спад.

«Это уже не рецессия, а наступление на средний класс по всем фронтам. От поездок на автомобиле до оплаты коммунальных услуг и возможности ходить по ресторанам — типичные атрибуты среднего класса становятся недоступными для миллионов американцев», — добавила эксперт.

В то же время, Унгар-Саргон указала, что, по её мнению, когда либералы и левые в США рассуждают о том, что жильё должно быть доступным, они имеют в виду зависимых бедняков и не помнят, что иметь собственный дом хочет большинство американцев.

«У левой элиты выработалась явная антипатия к американской мечте. При всем своем «сочувствии» и «человечности» левые не горят желанием пускать в средний класс соседей из рабочего — тех, кто доставляет им заказы с Amazon, отвозит домой по Uber или расставляет еду по полкам в местном продуктовом», — пояснила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, а укрепление рубля к евро стало настоящей «головной болью» для западных банков.