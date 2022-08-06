Томск, , 10:22 — REGNUM В Томске перед судом по обвинению в хищении денег у 13 пенсионеров предстанет 21-летний местный житель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

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По данным следствия, обвиняемый вместе с соучастниками занимались мошенничеством в отношении пожилых граждан. Дело против остальных фигурантов выделено в отдельное производство.

«Соучастники фигуранта осуществляли телефонные звонки гражданам и, представившись родственниками, вводили их в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что они попали в ДТП и во избежание привлечения к уголовной ответственности необходимо заплатить денежные средства», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый должен был забирать деньги у потерпевших и передавать их организаторам. Всего за март–апрель 2022 года группе удалось похитить у 13 пенсионеров более 2,3 млн рублей.