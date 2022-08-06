Сургут, Югра, , 10:18 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) общественники предлагают поставить бюст Иосифа Сталина напротив часовни Святой Троицы. Об этом сообщает Muksun. fm.

Иосиф Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сургутское отделение «Справедливой России» вызвалось возместить расходы на доставку и установку бюста.

«Сталин — один из величайших правителей в истории страны, обладавший незаурядными лидерскими качествами и умением смотреть в завтрашний день. Также они объяснили, какую роль товарищ Сталин сыграл в становлении Югры как региона», — отмечают инициаторы установки бюста.

Бюст Иосифа Сталина предложено установить на Мемориале славы, напротив часовни Святой Троицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 15 сентября 2016 года уже был установлен бюст Иосифу Сталину. Монумент был изготовлен на народные средства из железобетона в Северной Осетии и по решению общественного совета установлен на набережной реки Оби вблизи улицы Мелик-Карамова. Но 6 октября по решению мэрии бюст был демонтирован. Монумент был отправлен «на ответственное хранение», а с общественников взыскали расходы по демонтажу. В 2017 году горадминистрация Сургута пообещала вернуть бюст горожанам.

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