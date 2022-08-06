Сургут, Югра, 6 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) общественники предлагают поставить бюст Иосифа Сталина напротив часовни Святой Троицы. Об этом сообщает Muksun. fm.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Сургутское отделение «Справедливой России» вызвалось возместить расходы на доставку и установку бюста.

«Сталин — один из величайших правителей в истории страны, обладавший незаурядными лидерскими качествами и умением смотреть в завтрашний день. Также они объяснили, какую роль товарищ Сталин сыграл в становлении Югры как региона», — отмечают инициаторы установки бюста.

Бюст Иосифа Сталина предложено установить на Мемориале славы, напротив часовни Святой Троицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 15 сентября 2016 года уже был установлен бюст Иосифу Сталину. Монумент был изготовлен на народные средства из железобетона в Северной Осетии и по решению общественного совета установлен на набережной реки Оби вблизи улицы Мелик-Карамова. Но 6 октября по решению мэрии бюст был демонтирован. Монумент был отправлен «на ответственное хранение», а с общественников взыскали расходы по демонтажу. В 2017 году горадминистрация Сургута пообещала вернуть бюст горожанам.