Донецк, , 10:13 — REGNUM ВСУ за минувшие сутки 85 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 450 единиц боеприпасов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 85 фактах ведения огня со стороны ВФУ… 450 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате повреждено 25 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.