Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Решение властей Китая о резком ограничении дипломатических отношений с Соединёнными Штатами после визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, включая закрытие каналов связи для кризисных ситуаций, которые администрация президента США Джо Байдена усердно поддерживала, свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами достигли нового минимума. Об этом 6 августа пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой экспертов и бывших высокопоставленных чиновников США.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Указывается, что, по мнению экспертов, такие шаги со стороны Пекина говорят о том, что Китай делает попытки установить новую норму в отношениях с Сша, которая не будет определяться новыми ограничениями, над которыми официальные лица КНР ранее «в основном насмехались, медленно повышая военную температуру вокруг Тайваня».

«Это просто еще одно суровое напоминание о том, что это конфликт, которого нет, в будущем, или какая-то абстрактная вещь, могут произойти, а могут и не произойти», — заявил изданию старший политический аналитик корпорации Rand и бывший сотрудник Министерства обороны США Лайл Моррис, ранее работавший над созданием китайско-американских каналов связи для кризисных ситуаций.

При этом он уточнил, что потенциал такого конфликта оказался намного выше, чем думала об этом американская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая около Тайваня якобы несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.