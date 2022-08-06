Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних наводит на вывод о том, что со стороны их законных представителей нет контроля за их досугом. Об этом сообщает свердловское управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, родители не учат своих детей правилам дорожного движения и соблюдению мер безопасности на проезжей части. При этом у несовершеннолетних имеются различные средства передвижения, в том числе даже автомобили, и доступ к технике не всегда ограничен взрослыми. В результате подростки попадают в ДТП, в том числе и смертельные.

В ГИБДД призывают взрослых учить детей дорожной грамотности и обязательно контролировать их досуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Березниках в Пермском крае грузовик насмерть сбил девочку-велосипедистку. А в Свердловской области за последние две недели резко выросло количество ДТП. Восемь человек, в том числе ребёнок, погибли, а ещё 120, в том числе 23 ребёнка, получили травмы, но выжили.