Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM С начала августа в Ростовскую область прибыли более 118.5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Ежедневно границу с Россией пересекают около 20 тыс. человек. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 августа.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 1 августа сообщалось о прибытии 17,5 тыс. человек, 2 августа — более 19,5 тыс. человек, в последующие дни — более 20,5 тыс. мирных жителей.

Всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуировано более 3 млн человек, в том числе около 500 тыс. детей. Об этом ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.