Манила, 6 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, военные учения Народно-освободительной армии Китая около Тайваня якобы несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Он заявил об этом 6 августа в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Несоразмерность между мирным визитом (Пелоси), с одной стороны, и военными манёврами Китая), ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе», — сказал он.

При этом Блинкен добавил, что, по его мнению, разногласия между Китаем и Тайванем должны быть решены мирным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что ответные действия КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оправданы и законны.