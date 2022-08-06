Рига, , 09:37 — REGNUM Уровень безработицы в Латвии в июле 2022 года превысил средний уровень безработицы в Европейском союзе. Это 6 августа следует из данных статистической службы ЕС (Eurostat).

Антонио Берни. Безработица. 1934

По данным европейской статистики, в июле уровень безработицы в Латвии составил 6,4%, в то время как в целом в сообществе он в среднем составляет только 6%.

При этом уточняется, что этот показатель в Латвии превысил соседние прибалтийские республики Эстонию и Литву, где уровень безработицы в июле составил 5,7% и 5,8% соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа посольство Латвии в РФ сообщило, что латвийские власти приостанавливают «на неопределённый срок» выдачу Латвией виз гражданам России.