Москва, 6 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Систему орнитологической безопасности полётов для аэропортов Orni разработали специалисты НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

NMOS332 Самолёт в окружении птиц

Одним из элементов Orni является система радиолокационного обнаружения, которая позволяет обнаруживать птиц на расстоянии до 21 км от аэропорта. Вторым элементом комплекса стала подсистема с биоакустическими излучателями, которая отпугивает птиц, приближающихся слишком близко с аэропортам.

Новый комплекс работает в автоматическом режиме с помощью специального программного обнаружения. Системы комплекса не создают помехи для работы радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов. Отмечается, что система Orni успешно прошла испытания в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин напомнил, что в мире ежегодно происходит более пяти тысяч столкновений воздушных судов с птицами. Такие происшествия могут закончиться крушением воздушного судна.

«Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов», — отметил Сорокин.